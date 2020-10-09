АМКУ разрешил кипрской компании Тигипко купить Проминвестбанк у людей Коломойского
Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на АМКУ.
Отмечается, что за соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября.
В обоих случаях речь идет о приобретениях, которые обеспечат более 50% голосов в высшем органе управления.
Напомним:
Кипрская компания Luregio Limited подала в Антимонопольный комитет заявку на приобретение 50% акций компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка и новыми владельцами которой стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.
Новыми владельцами компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка, стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.
4 марта 99,77% акций Проминвестбанка были проданы в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС по 269 млн грн без указания имени покупателя.
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