АМКУ разрешил кипрской компании Тигипко купить Проминвестбанк у людей Коломойского

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на АМКУ.

Отмечается, что за соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября.

В обоих случаях речь идет о приобретениях, которые обеспечат более 50% голосов в высшем органе управления.

Напомним:

Кипрская компания Luregio Limited подала в Антимонопольный комитет заявку на приобретение 50% акций компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка и новыми владельцами которой стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Новыми владельцами компании "Фортифай", которая в марте купила 99,77% акций Проминвестбанка, стали люди из окружения олигарха Игоря Коломойского.

4 марта 99,77% акций Проминвестбанка были проданы в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС по 269 млн грн без указания имени покупателя.