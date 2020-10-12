Тигипко передал в НБУ документы на покупку Проминвестбанка

Сергей Тигипко уже передал в Нацбанк пакет документов на покупку Проминвестбанка.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины получил пакет документов от гражданина Сергея Тигипко для согласования опосредованного приобретения (через кипрскую компанию Luregio Limited) существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" в размере 99,772644% в уставном капитале банка", - заявили в пресс-службе НБУ.

При этом, Нацбанк уже начал изучение этой заявки.

"Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - добавили в НБУ.

Отмечается, что ответ - положительная или отрицательная - регулятор может дать в конце 2020 - начале 2021 года.

"Тигипко принадлежит ТАСкомбанк и Универсал Банк (на базе которого действует проект Монобанк). Он активно скупал ранее банковские активы: покупал ВиЭс Банк у российского Сбербанка, портфели обанкротившихся банков, таких как Диамантбанк", - пишет FinClub.

Напомним:

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".