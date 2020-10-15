Тигипко планирует вывести Проминвестбанк с рынка и перевести рабочие активы в другой свой банк

Сергей Тигипко, фирме которого АМКУ разрешил приобрести Проминвестбанк, планирует вывести банк с рынка и перенести рабочие активы в ТАСкомбанк.

Об этом он сказал во время Ukrainian Banking Forum 15 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк - ПИБ. Если будет решение НБУ, мы сразу обратимся и будем делать все для того, чтобы достать лицензию ПИБ и интегрировать то, что останется с рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, другое оставим на финансовые компании", - отметил Тигипко.

Он добавил, что рассчитывает на достаточно быстрое выведение банка с рынка.

"Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, много банков покупали, много продавали, поэтому надеемся, что здесь мы сможем достаточно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы", - отметил бизнесмен.

Напомним:

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, приобрести Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

Сергей Тигипко уже передал в Нацбанк пакет документов на покупку Проминвестбанка.