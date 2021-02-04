Первый транш на погашение "зеленых" долгов поступит 4 февраля

Первый транш погашения долгов перед производителями "зеленой" энергетики в рамках меморандума будет осуществлен в четверг, 4 февраля.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время онлайн-встречи, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня пойдет первый транш от "ГарПока" на погашение долгов перед ВИЭ", - сказал он.

Объемов транша премьер не уточнил.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что Украина подтверждает свою готовность выполнять обязательства по меморандуму с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Напомним:

Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.

Ранее сообщалось, что госгарантии рассматриваются как способ для обеспечения выполнения долговых обязательств "по зеленым кредитам" в проекте госбюджета-2021.

Для расчета по зеленым кредитам депутаты фракции "Слуга народа" также предлагают в 2020 году выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн.

В июне 2020 Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.