Кабмин выделил 11,3 миллиарда госгарантий на уплату "зеленых" долгов
Кабинет Министров постановил выделить в 2020 году госгарантии "Укрэнерго" на сумму до 11,3 миллиарда гривен для погашения долгов перед производителями зеленой энергетики.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина.
Укрэнерго сможет привлечь кредитов на сумму до 11,3 миллиарда гривен в госбанках:
"Предоставить в 2020 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым частным акционерным обществом "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель, - говорится в постановлении.
После того, как Укрэнерго рассчитается с долгами перед Гарпоком, последний сможет выплатить средства производителям электроэнергии из ВИЭ.
Напомним:
Ранее сообщалось, что госгарантии рассматриваются как способ для обеспечения выполнения долговых обязательств "по зеленым кредитам" в проекте госбюджета-2021.
Для расчета по зеленым кредитам депутаты фракции "Слуга народа" также предлагают в 2020 году выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн.
В июне 2020 Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".
Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% долга в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.
Экономическая правда
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