Марченко о реакции МВФ на фиксированные цены на газ в Украине: Разъяренные не были

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в МВФ не были в ярости из-за фиксации цены на газ в Украине - по его словам, представители Фонда высказали обеспокоеность, но "сейчас этот вопрос обсуждается".

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

На вопрос, обсуждали ли с МВФ вопросы энергетики, по фиксации цены на газ, министр ответил:

"Мы этот вопрос обсуждали, в частности с премьер-министром. Речь идет о формировании определенных условий, которые нивелируют любое регулирования рынка. Сейчас обсуждается с МВФ формат, как не допустить этого в будущем и из другого блока защитить граждан, которые могут из-за монопольных сговоров терять свои доходы".

"Разъяренные (в МВФ - ред.) не были. Мы действительно выполнили обязательства летом, ввели рынок природного газа. Но в процессе внедрения оказалось его несовершенство.

Есть определенная монополия, сговор участников рынка, который не позволяет выбирать потребителям лучшее из условий. Это проблемный рынок, требующий определенных регуляции. Представители МВФ нормально восприняли эту ситуацию. Да, они высказали обеспокоенность, но сейчас этот вопрос обсуждается", - заверил он.

На уточняющий вопрос, повлияет ли это на транш МВФ, Марченко ответил, что это "повлияет на то, что это будет одним из условий при получении следующего транша".

"Перед получением транша мы должны выполнить ряд условий. Одной из них будет урегулирование вопросов на рынке природного газа", - пояснил он.

На вопрос, может ли это означать, что Украина может получить эти средства не раньше апреля, пока не закончится отопительный сезон, министр ответил:

"Вопрос, когда мы получим средства на этом этапе не стоит критично, так как средства мы должны были получить в августе, затем в декабре, до сих пор идет дискуссия. В 2020 году было создано много проблем в отношениях с МВФ, в частности решение КСУ.

Сейчас мы постепенно решаем эти вопросы. У нас есть еще доверчивые партнерские отношения, у нас принципиально иметь диалог и двигаться в направлении получения траншей и пересмотра программы".

"Они (представители МВФ - ред.) считают необходимым, чтобы мы восстановили справедливые правила работы для НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия. Это одни из ключевых условий, которые сейчас обсуждаются", - сказал Марченко на вопрос относительно конституционного кризиса.

По его словам, структурных маяков в программе сотрудничества с МВФ "примерно меньше 20".

"По состоянию на сентябрь 2020 года мы выполнили все структурные маяки, которые предусматривались при первом просмотре. В ноябре нам надо было изменить закон о банковской деятельности, он сейчас в Раде ожидает решения, о Высшем совете правосудия, ликвидации налоговой милиции и создании налоговой таможни. То есть мы движемся нет таких вопросов, которые нельзя проанализировать", - добавил он.

"Для нас принципиально хотя бы выйти на условия первого транша. Я не буду вам говорить даты, потому что тогда за свои слова придется отвечать. Если это обещание не сбудется, или что-то мы сделаем не так, как это нужно ... Посмотрим, нам чем быстрее - тем лучше. Это сигнал для других участников", - подчеркнул Марченко.

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