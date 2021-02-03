Штраф АМКУ: "Империал Тобакко" проиграла апелляцию и идет в Верховный суд

Северный апелляционный хозсуд не удовлетворил жалобу компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" и оставил в силе решение суда первой инстанции о штрафе в размере 460 млн грн по решению АМКУ. Компании обжалуют решение в Верховном суде.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Империал Тобакко" не согласен с таким результатом рассмотрения дела и считает решение суда следствием значительного и непрерывного политического давления.

"Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" продолжат защищать свои права и обжалуют решение апелляционного суда в Верховном суде. Кроме того, компании параллельно готовятся к передаче дела в Международный инвестиционный арбитраж, ведь становится все более понятным, что в Украине иностранный инвестор не может рассчитывать на справедливое судопроизводство", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что 10 октября 2019 года АМКУ наложил на 4 производителей табачных изделий, в том числе и "Империал Тобакко" в Украине, штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия.

"20 июля 2020 года Хозяйственный суд города Киева, куда компании группы "Империал Тобакко" обратились с иском против АМКУ, отклонил претензии компаний и вынес решение в пользу АМКУ.

21 июля 2020 года компания уплатила штраф в полном объеме - 460 млн гривень, чтобы предотвратить начисление дополнительной пени и избежать дальнейшего беспричинного и беспрецедентного давления на операционную деятельность компании со стороны АМКУ. Компания не признала своей вины и подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции", - добавили в "Империал Тобакко".

Напомним:

В октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

2 февраля 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" и признал недействительным решение АМКУ в части, касающейся компании (штраф в размере 3,4 млрд грн).

В декабре 2020 года компании Philip Morris International подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже в связи с несправедливым, по мнению компаний, решением АМКУ оштрафовать компанию по делу "Тедис" за согласованные антиконкурентные действия.

В январе 2021 года Северный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украины" на решение АМКУ о наложении штрафа за нарушение законодательства по защите экономической конкуренции.

Хозсуд Киева 13 августа 2020 года не удовлетворил иск JTI Украина по штрафу АМКУ за согласованные антиконкурентные действия - компания выплатит 923 млн грн штрафа во избежание начисления пени и обжалует решение суда.

Напомним, ранее скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".