"Нафтогаз" готов принять на хранение арестованную "трубу Медведчука" - документ
НАК "Нафтогаз Украины" как единственный акционер АО "Укртранснафта" предоставила обществу разрешение на принятие нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" на временное хранение без права пользования.
Об этом говорится в решении акционера, опубликованном на сайте Укртранснафты.
В документе говорится о том, что Нафтогаз предоставляет "Укртранснафте" согласие на принятие на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества аффилированной с Виктором Медведчуком "ПрикарпатЗападтранс". Условие для принятия - компенсация расходы Укртранснафте за счет государства.
Речь идет о части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Расходы на содержание имущества в Нафтогазе оценили объемом в 200 млн гривен. При внесении изменений в финплан общества эти расходы также будут учтены.
Сейчас на "ПрикарпатЗападтранс" не были наложены санкции. Возвращение нефтепродуктопровода в собственность государства Украина должно состояться на основании отдельного решения Совета нацбезопасности. Ранее СНБО поручил правоохранителям установить, как часть нефтепровода оказалась в частных руках и вернуть его в государственную собственность.
В то же время, Кабмин должен определить, кому отдать отобранное у структур Медведчука имущество. По данным источников ЭП, обсуждаются два сценария: управлять трубопроводами будут или государственная "Укртранснафта", или Министерство внутренних дел.
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Напомним:
На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.
Также Рада включила в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака.
НАБУ и САП сообщили о подозрении эксперту, из-за выводов которой часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" перешла ко связанной с Медведчуком компании "ПрикарпатЗападтранс".
В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности за государством Украина и вытребовал часть нефтопровода. Это решение в 2014-15 годах подтвердили Апелляционный и Высший хозсуд.
Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области Ярослава Гудзенко решение отменила.
В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.
Справка:
Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина.
Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали
По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.
Экономическая правда
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