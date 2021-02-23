"Нафтогаз" готов принять на хранение арестованную "трубу Медведчука" - документ

НАК "Нафтогаз Украины" как единственный акционер АО "Укртранснафта" предоставила обществу разрешение на принятие нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" на временное хранение без права пользования.

Об этом говорится в решении акционера, опубликованном на сайте Укртранснафты.

В документе говорится о том, что Нафтогаз предоставляет "Укртранснафте" согласие на принятие на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества аффилированной с Виктором Медведчуком "ПрикарпатЗападтранс". Условие для принятия - компенсация расходы Укртранснафте за счет государства.

Речь идет о части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Расходы на содержание имущества в Нафтогазе оценили объемом в 200 млн гривен. При внесении изменений в финплан общества эти расходы также будут учтены.

Сейчас на "ПрикарпатЗападтранс" не были наложены санкции. Возвращение нефтепродуктопровода в собственность государства Украина должно состояться на основании отдельного решения Совета нацбезопасности. Ранее СНБО поручил правоохранителям установить, как часть нефтепровода оказалась в частных руках и вернуть его в государственную собственность.

В то же время, Кабмин должен определить, кому отдать отобранное у структур Медведчука имущество. По данным источников ЭП, обсуждаются два сценария: управлять трубопроводами будут или государственная "Укртранснафта", или Министерство внутренних дел.

Читайте также: Ничего личного, только бизнес: что известно о компаниях, на которые наложил санкции Зеленский

Напомним:

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.

Также Рада включила в санкционный список 8 человек и 19 компаний, в частности нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко и ее подругу Наталью Лавренюк, которую считают гражданской женой нардепа Тараса Козака.

НАБУ и САП сообщили о подозрении эксперту, из-за выводов которой часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" перешла ко связанной с Медведчуком компании "ПрикарпатЗападтранс".

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности за государством Украина и вытребовал часть нефтопровода. Это решение в 2014-15 годах подтвердили Апелляционный и Высший хозсуд.

Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области Ярослава Гудзенко решение отменила.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.

Справка: Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина. Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Экономическая правда





