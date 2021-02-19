Потерянный нефтепровод Украины: СНБО примет "срочные меры" для возвращения собственности

На заседании 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение принять "неотложные меры" для возвращения нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" в собственность Украины.

Об этом сообщает представительство Зеленского.

Отмечается, что в 2015 году указом президента № 298 Кабмину поручили определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов. Также, правительство должно было "принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства".

"Однако за более чем пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и приведения в судах различных инстанций права государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов", - отмечают в СНБО. "В результате государственная собственность оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

Таким образом, в частности, Совет поручил правоохранительным органам провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Справка: Трубопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена Советского Союза и находился в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина. Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "ПрикарпатЗападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов. Протяженность нефтепродуктопроводов составляет 1433 км.

Напомним:

НАБУ и САП сообщили о подозрении эксперту, из-за выводов которой часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" перешла ко связанной с Медведчуком компании "ПрикарпатЗападтранс".

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности за государством Украина и вытребовал часть нефтопровода. Это решение в 2014-15 годах подтвердили Апелляционный и Высший хозсуд.

Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению "ПрикарпатЗападтранс" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения отменила.

По мнению НАБУ, судебное решение суда принималось на основании доказательств, которые определенно не могли быть приняты судом как новые. Так, с тех пор Бюро расследует обстоятельства передачи права собственности на трубу субъектам хозяйствования Российской Федерации и причастности действующих должностных лиц к указанным субъектов хозяйствования.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Сейчас среди владельцев указано немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл Трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод", который в 2019 году приобрел контрольный пакет акций в уставном капитале "Прикарпатзагадтранс". Компанией владеет белорусский бизнесмен Микалай Варабей.

Экономическая правда