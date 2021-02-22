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Заместитель Ермака: Разрабатывается программа финансового лизинга на жилье под 5%

Понедельник, 22 февраля 2021, 18:55
 

Минфин совместно с профильными комитетами Верховной Рады разрабатывает программу финансового лизинга на жилье в пределах 5% годовых.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Финансовый лизинг - это отдельная программа, которой также занимается Министерство финансов совместно с профильными комитетами Верховной Рады. Мы будем иметь ипотеку под 7% и финансовый лизинг, надеемся, под 5%", - сказал он.

По словам Тимошенко, программой финансового лизинга смогут воспользоваться медицинские работники, военные, педагоги, полицейские и социально незащищенные слои населения.

"Надеемся, что мы сможем это сделать также для внутренне перемещенных лиц. Это то, о чем много лет говорили, но механизма фактически не было. Мы нашли такой механизм", - отметил заместитель главы ОП.

"Сейчас мы работаем вместе с Министерством финансов, с Нацбанком, чтобы выйти на доступную и понятную каждому гражданину ипотеку", - добавил он.

"Надеюсь, что в первом полугодии, как поставил задачу президент, эта ипотека и финансовый лизинг будут запущены. И это даст самое главное - жилье людям. Второе - огромный мультипликатор экономики", - резюмировал Тимошенко.

Напомним:

В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Экономическая правда

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кредит жилье Зеленский власть

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