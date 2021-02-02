Герус: Украина нуждается в импорте электроэнергии для прохождения морозов в феврале

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус заявил, что с помощью импорта электроэнергии сбалансируется ситуация и нет серьезных рисков веерных отключений.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Еще с декабря в Украине наблюдается тревожная тенденция - уменьшаются запасы угля на складах. И, к сожалению, уже в конце января они составляли лишь 44% от необходимых минимальных гарантированных запасов. Или 21% от того угля, который был у нас на складах год назад", - сказал Герус.

По его словам, уже были морозы в январе, ожидается, что февраль будет "очень морозный, практически весь месяц будет держаться холодная температура, а в некоторые дни будет -15 градусов".

"При таких условиях мы не можем нести риски, что какие-то компании не завезли уголь на склады", - добавил он.

"В Украине начался импорт электроэнергии, сейчас он занимает где-то примерно 3-4% от нашего потребления. Но, что важно, этот импорт идет в пиковый период потребления электроэнергии, в частности, в вечерние часы, и способствует сбалансированию энергосистемы", - подчеркнул Герус.

"С помощью импорта сбалансируется ситуация, и нет серьезных рисков веерных отключений", - пояснил нардеп.

Он также заверил, что импорт в таких объемах не угрожает энергетической безопасности Украины.

При этом, Герус надеется, что в связи с потеплением в марте потребности в импорте не будет.

"В моем понимании, есть основания, чтобы ограничивать импорт э /э из РФ, но нет оснований, чтобы ограничивать импорт э/э из Беларуси. Ведь из Беларуси мы даже теоретически не можем импортировать больше, чем 3-6% нашего потребления, ибо линии электропередач ограничены величиной 900 МВт.

Да и сам диспетчер Укрэнерго ограничивает такой импорт, когда в нашей энергосистеме возникает профицит. Следовательно, такой импорт из Беларуси даже теоретически не может представлять никакой угрозы энергетической безопасности, но точно добавляет элементы конкуренции на рынке", - написал он в Facebook.

"Если же полностью запрещать импорт, то это не только ослабляет диверсификацию, усиливает зависимость от отдельных ФПГ, но и способствует дополнительной монополизации рынка. А монополизация - это рост цен на э/э, а значит и тарифов на э/э для конечных потребителей" , - считает нардеп.

Напомним:

Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

В "Укрэнерго" заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" на сегодня нет оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ.

По состоянию на 28 января 2021 года, на складах украинских ТЭС - 578,7 тыс тонн угля, это - на 525,8 тыс тонн меньше необходимой нормы.

Экономическая правда