"Укрэнерго": Оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ пока нет

В "Укрэнерго" заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" на сегодня нет оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Укрэнерго" объяснили, что согласно ч.11. ст.38 ЗУ "О рынке электроэнергии" Оператор системы передачи должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

"Согласно ч.9 ст.38 закона, ограничения коммерческих обменов (импорта/экспорта электроэнергии) могут применяться только в аварийных ситуациях, а согласно ч.12 ст.38 ОСП имеет право ограничивать доступную пропускную способность исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно заключительным и переходным положениям Закона Украины "О рынке электроэнергии", полномочия НКРЭКУ аннулировать результаты аукционов на доступ к межгосударственным сечений со странами, не являющимися членами Энергетического Сообщества, ограничиваются лишь периодом 2020 года.

"Поэтому с 1 января 2021 утратили силу положения постановления НКРЭКУ №766 от 08.04.2020 г., которыми было отменено результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году", - пояснили в компании.

"Указанных в законе оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности пока не существует.

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями Закона "О рынке электроэнергии", НЭК "Укрэнерго" возобновило аукционы на доступ к межгосударственным сечениям в 2021 году.

Также отмечаем, что графики импорта/экспорта всегда соглашаются лишь в тех объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение границ операционной безопасности энергосистемы, в том числе и наличие необходимого объема резервов для балансировки энергосистемы (ст.38 Закона)", - подчеркнули в пресс-службе.

В "Укрэнерго" добавили, что импорт электроэнергии из РФ и Молдовы на прошлой неделе (25-31 января) отсутствовал, но начиная с 1 февраля возобновился импорт электроэнергии из России. Общий объем за 1 февраля составил 1 млн кВт·ч.

Напомним:

Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

Экономическая правда