Регулятор воздержался от операций с валютой на межбанке

Национальный банк в период с 15 по 19 февраля не осуществлял операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в данных НБУ.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 240 млн долларов, а продал - 20 млн долл.

Напомним:

Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.

Нацбанк в период с 1 по 5 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов.

Нацбанк вторую неделю подряд (25 - 29 января) удерживается от интервенций на межбанковском валютном рынке.

В течение 18 - 22 января Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Экономическая правда