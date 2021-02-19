Все разделы
Укр / Рус

Регулятор воздержался от операций с валютой на межбанке

Пятница, 19 февраля 2021, 18:10
 

Национальный банк в период с 15 по 19 февраля не осуществлял операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.

Об этом говорится в данных НБУ.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 240 млн долларов, а продал - 20 млн долл.

Напомним:

Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.

Нацбанк в период с 1 по 5 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов.

Нацбанк вторую неделю подряд (25 - 29 января) удерживается от интервенций на межбанковском валютном рынке.

В течение 18 - 22 января Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада поддержала за основу законопроект об "открытом банкинге" 19 февраля 2021, 15:21
Суд отменил решение НБУ о наложении на один из банков 4 миллиона штрафа 17 февраля 2021, 18:13
Кредитование бизнеса и населения возросло в конце 2020 года - НБУ 17 февраля 2021, 16:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!