Регулятор воздержался от операций с валютой на межбанке
Национальный банк в период с 15 по 19 февраля не осуществлял операций по покупке или продаже на межбанковском валютном рынке.
Об этом говорится в данных НБУ.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке 240 млн долларов, а продал - 20 млн долл.
Напомним:
Нацбанк в период с 8 по 12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов.
Нацбанк в период с 1 по 5 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 90 млн долларов.
Нацбанк вторую неделю подряд (25 - 29 января) удерживается от интервенций на межбанковском валютном рынке.
В течение 18 - 22 января Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
Экономическая правда
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