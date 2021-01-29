НБУ цього тижня не здійснював інтервенцій на міжбанку
П'ятниця, 29 січня 2021, 20:09
Нацбанк другий тиждень поспіль (25 - 29 січня) утримується від інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Про це йдеться у даних НБУ.
Нагадаємо:
Протягом 18 - 22 січня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Протягом 11 -16 січня Нацбанк викупив на ринку 20 мільйонів доларів.
Нацбанк у період з 4 по 6 січня 2021 року купив на міжбанку 20 млн доларів та продав стільки ж.
Економічна правда
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