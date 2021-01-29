НБУ цього тижня не здійснював інтервенцій на міжбанку

Нацбанк другий тиждень поспіль (25 - 29 січня) утримується від інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться у даних НБУ.

Нагадаємо:

Протягом 18 - 22 січня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 11 -16 січня Нацбанк викупив на ринку 20 мільйонів доларів.

Нацбанк у період з 4 по 6 січня 2021 року купив на міжбанку 20 млн доларів та продав стільки ж.

Економічна правда