Регулятор викупив 110 мільйонів доларів на міжбанку цього тижня
Нацбанк у період з 8 по 12 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 110 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Регулятор у цей період не здійснював операцій з продажу валюти.
Зі 110 млн доларів, 40 млн доларів Нацбанк придбав за принципом вибору найкращої ціни, ще 70 млн доларів - за єдиним курсом.
Нагадаємо:
Нацбанк у період з 1 по 5 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 90 млн доларів.
Нацбанк другий тиждень поспіль (25 - 29 січня) утримується від інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Протягом 18 - 22 січня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Протягом 11 -16 січня Нацбанк викупив на ринку 20 мільйонів доларів.
Нацбанк у період з 4 по 6 січня 2021 року купив на міжбанку 20 млн доларів та продав стільки ж.
Економічна правда
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