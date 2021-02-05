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Нацбанк купив на міжбанку 90 мільйонів доларів цього тижня

П'ятниця, 5 лютого 2021, 19:00
 

Нацбанк у період з 1 по 5 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 90 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Регулятор у цей період не здійснював операцій з продажу валюти.

З 90 млн доларів, 20 млн доларів Нацбанк придбав за принципом вибору найкращої ціни, ще 70 млн доларів - за єдиним курсом.

Нагадаємо:

Нацбанк другий тиждень поспіль (25 - 29 січня) утримується від інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 18 - 22 січня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 11 -16 січня Нацбанк викупив на ринку 20 мільйонів доларів.

Нацбанк у період з 4 по 6 січня 2021 року купив на міжбанку 20 млн доларів та продав стільки ж.

Економічна правда

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