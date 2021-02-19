Капитализация Bitcoin подошла к триллиону долларов, новый ценовой рекорд

Рыночная стоимость криптовалюта Bitcoin достигла 956 млрд долларов, цена прошла отметку в 53 тысяч долларов и продолжает расти.

Об этом сообщает Bloomberg, данные Coindesk.

Наиболее распространенная криптовалюта с начала 2021 года добавила в стоимости 415 млрд и приближается к триллиону долларов капитализации.

По состоянию на 17:29 по Киеву котировки Bitcoin пересекли отметку в 53 тысяч долларов и установили новый рекорд в 53 553 долларов. Сейчас цена продолжает расти.

Котировки Bitcoin coindesk

Напомним:

Криптовалюта Bitcoin ночью 18 февраля впервые достигла цены в 52,6 тысячи долларов, после чего зафиксировалась на уровне около 52 тысяч.

На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюта Bitcoin на 1,5 млрд долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.

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Экономическая правда