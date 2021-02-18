Bitcoin продолжает устанавливать рекорды - на этот раз более 52,5 тысячи

Криптовалюта Bitcoin ночью 18 февраля впервые достигла цены в 52,6 тысячи долларов, после чего зафиксировалась на уровне около 52 тысяч.

Об этом известно из данных Coindesk.

По состоянию на 9:59 по Киеву цена криптовалюта установилась на 51,95 тысячи долларов (+1,93%).

Котировки Bitcoin coindesk

Вторая по распространенности криптовалюта Ethereum также побила свой ценовой рекорд и ночью достигла 1915 долларов. Сейчас котировки установились на уровне 1894 долларов (+5,33%).

Ранее, 11 февраля, старейший и один из крупнейших банков США Bank of New York Mellon Corp сообщил, что до конца года позволит операции с Bitcoin и другими криптовалютами.

В этот же день компания Mastercard заявила, что вводит транзакции с криптовалютами, а также работает вместе с центральными банками стран над созданием новых виртуальных валют.

Напомним:

Утром 17 февраля стоимость биткоина впервые превысила отметку в 51 тысячу долларов - по состоянию на 12:29 (по Киеву) стоимость составляет 51 577 долларов.

На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюта Bitcoin на 1,5 млрд долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.

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Экономическая правда