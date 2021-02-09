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Біткоїн продовжує бити історичні максимуми

Вівторок, 9 лютого 2021, 10:10
 

На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.

Про це йдеться у даних криптовалютної біржі Coindesk.

Станом на 10:10 9 лютого один біткоїн коштує вже 47 763 дол (+21,71% за добу). 

Про інвестиції в біткоїни Tesla повідомила в розкритті інформації для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Tesla також зазначила, що "в найближчому майбутньому" планує почати приймати біткоїни в якості форми оплати за свої продукти.

"У січні 2021 роки ми оновили свої правила, що стосуються інвестування, щоб забезпечити більше гнучкості в подальшій диверсифікації і максимізації прибутку від коштів, які не потрібні нам для підтримки достатнього рівня ліквідності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Tesla у рамках цих правил може інвестувати частину таких коштів в цифрові активи, золото, забезпечені золотом ETF та інші інструменти.

У Пекіні (Бейджині) під час Китайського нового року 50 тисяч громадян отримають близько 30 доларів кожен у криптовалюті для тесту системи Центрального банку.

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