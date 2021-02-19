WhatsApp все же будет передавать личные данные в Facebook
Мессенджер WhatsApp, новая политика конфиденциальности которого возмутила пользователей из-за возможности передачи личных данных в Facebook, решил все же продолжить ее обновление.
Об этом сообщает Reuters.
Компания попытается предоставлять пользователям больше информации относительно новых правил конфиденциальности и разрешит читать и принимать их в удобном для каждого темпе.
Также в мессенджере появляться постоянные напоминания о необходимом просмотра новых правил.
WhatsApp является "дочкой" корпорации Facebook. С 2016 года мессенджер мог делиться частью данных с материнской компанией: телефонам, информацией о том, открыто ли и как долго открыто приложение, данными об активном устройстве.
Однако по новой политике конфиденциальности WhatsApp сможет делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействии с другими пользователями в тексте вакансии, информацией об устройстве, IP-адресе и другим данным.
Напомним:
Мессенджер WhatsApp решил перенести дату обновления соглашения пользователей к середине мая после того, как люди начали массово переходить к конкурентным платформ, в частности, Telegram.
Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.
Только за последние 3 суток до Telegram присоединилось более 25 млн новых пользователей со всего мира - всего количество активных пользователей Telegram перевалило за 500 млн. В частности, это связывают с изменениями в политике мессенджера WhatsApp, принадлежащий Facebook.
Администрация президента Турции сообщила, что откажется от использования мессенджера WhatsApp за того, что соцсеть вскоре начнет передавать личные данные пользователей в компанию Facebook.
Экономическая правда
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