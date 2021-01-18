WhatsApp вирішив доки не передавати особисті дані користувачів у Facebook

Месенджер WhatsApp вирішив перенести дату оновлення угоди користувачів до середини травня після того, як люди почали масово переходити до конкурентних платформ, зокрема, Telegram.

Про це пише Financial Times.

У WhatsApp, "дочці" корпорації Facebook, заявляють, що оновили політику конфіденційності для її узгодження з планами компанії вийти на ринок е-комерції. Проте вирішили відкласти зміни до середини травня, аби владнати питання "дезінформації щодо того, як працює приватність та безпека у WhatsApp".

Повідомляється, що з 2016 року WhatsApp міг ділитися частиною даних з материнською компанією: номерами телефонів, інформацією про те, чи відкритий та як довго відкритий додаток, даними про активний пристрій.

Натомість тепер компанія зможе ділитися з Facebook реєстраційними даними аккаунта користувача, даними про транзакції, службовою інформацією, даними про взаємодії з іншими користувачами в тексті вакансії, інформацією про пристрій, IP-адресою та іншими даними.

Ці дані потрібні для кращого просування реклами, вагу якої планують збільшити у WhatsApp.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що месенджер WhatsApp оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.

Лише за останні 3 доби до Telegram приєдналося понад 25 мільйонів нових користувачів зі всього світу - загалом кількість активних користувачів Telegram перевалила за 500 мільйонів. Зокрема, це пов'язують із змінами в політиці месенджера WhatsApp, що належить Facebook.

Адміністрація президента Туреччини повідомила, що відмовиться від використання мессенджера WhatsApp через те, що соцмережа незабаром почне передавати особисті дані користувачів в компанію Facebook.

Економічна правда