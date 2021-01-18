Всі розділи
Укр / Рус

WhatsApp вирішив доки не передавати особисті дані користувачів у Facebook

Понеділок, 18 січня 2021, 20:29
 

Месенджер WhatsApp вирішив перенести дату оновлення угоди користувачів до середини травня після того, як люди почали масово переходити до конкурентних платформ, зокрема, Telegram.

Про це пише Financial Times.

У WhatsApp, "дочці" корпорації Facebook, заявляють, що оновили політику конфіденційності для її узгодження з планами компанії вийти на ринок е-комерції. Проте вирішили відкласти зміни до середини травня, аби владнати питання "дезінформації щодо того, як працює приватність та безпека у WhatsApp".

Повідомляється, що з 2016 року WhatsApp міг ділитися частиною даних з материнською компанією: номерами телефонів, інформацією про те, чи відкритий та як довго відкритий додаток, даними про активний пристрій.

Натомість тепер компанія зможе ділитися з Facebook реєстраційними даними аккаунта користувача, даними про транзакції, службовою інформацією, даними про взаємодії з іншими користувачами в тексті вакансії, інформацією про пристрій, IP-адресою та іншими даними.

Ці дані потрібні для кращого просування реклами, вагу якої планують збільшити у WhatsApp.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що месенджер WhatsApp оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.

Лише за останні 3 доби до Telegram приєдналося понад 25 мільйонів нових користувачів зі всього світу - загалом кількість активних користувачів Telegram перевалила за 500 мільйонів. Зокрема, це пов'язують із змінами в політиці месенджера WhatsApp, що належить Facebook.

Адміністрація президента Туреччини повідомила, що відмовиться від використання мессенджера WhatsApp через те, що соцмережа незабаром почне передавати особисті дані користувачів в компанію Facebook.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Facebook

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Влада Туреччини вирішила відмовитися від WhatsApp через його скандальне рішення 11 січня 2021, 09:16
WhatsApp буде ділитись з Facebook особистими даними користувачів 9 січня 2021, 15:16
У Росії блокуватимуть Facebook, Youtube і Twitter "за цензуру щодо росЗМІ" 22 грудня 2020, 14:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!