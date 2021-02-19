Дело Суркисов: Приватбанк требует отвода двух экспертов

Приватбанк подает заявление об отводе от рассмотрения дела об обжаловании постановления, направленного на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн (350 млн долл), двух экспертов по вопросам права, которые предоставили свои выводы на запрос Верховного Суда, сомневаясь в беспристрастности их выводов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Также банк обратился в Научно-консультативный совет при ВС с запросом на официальную публикацию таких выводов.

"Один из выводов был подготовлен заведующим кафедры гражданского процесса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Гусаровым К.В., который в этом же деле предоставлял выводы по заказу истцов, а значит вообще не имел права высказывать свою позицию по запросу суда, как член Научно-консультативного совета при Верховном Суде в силу прямого законодательного запрета.

Кроме того, другой вывод о необходимости закрытия кассационного производства был подготовлен доцентом этой же кафедры Сибилевым Д.М., который находится в прямой трудовой зависимости от своего руководителя Гусарова К.В. и является вместе с ним помощником-консультантом народного депутата Украины Лукашева Е.А., что, по мнению банка, может свидетельствовать о наличии признаков предвзятости при подготовке заключения", - говорится в позиции Приватбанка.

Напомним:

Приватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

В декабре 2020 года в Приватбанке заявили, что будут требовать передачи дела компаний-нерезидентов, принадлежащих братьям Суркисам, на рассмотрение большой палаты Верховного суда.

Печерский районный суд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанка об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).

Приватбанк заявил, что такое решение принято с нарушением норм процессуального законодательства и обжаловал это решение в кассационном порядке. Верховный Суд приостановил выполнение постановления об обеспечении иска.

8 сентября 2020 года Верховный Суд остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов. Таким образом было остановлено выполнение сомнительного постановления Печерского райсуда, направленного на фактическое взыскание с государственного банка почти 10 млрд грн (350 млн долл).

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты оффшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1 + 1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, у Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн , Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.