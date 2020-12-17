Приватбанк будет требовать передачи дела Суркисов на рассмотрение Верховного суда

В Приватбанке заявили, что будут требовать передачи дела компаний-нерезидентов, принадлежащих братьям Суркисам, на рассмотрение большой палаты Верховного суда.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Такое требование является необходимым ввиду того, что это дело имеет резонансный характер. А ранее принятые судебные решения имеют целью не отправление справедливого правосудия, а исключительно, без принятия решения по существу, списание средств со счетов Приватбанка незаконным способом", - говорится в сообщении.

По данным банка, компании-нерезиденты обратились в Верховный суд с заявлением о закрытии кассационного производства по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска.

"Основаниями для закрытия указаны якобы отсутствие процессуальной возможности обжалования в кассационном порядке постановления об обеспечении иска, что является манипулятивным утверждением, направленным на списание средств со счетов Приватбанка в порядке, не предусмотренном законодательством", - добавили в банке.

Напомним:

Печерский районный суд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанка об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).

Приватбанк заявил, что такое решение принято с нарушением норм процессуального законодательства и обжаловал это решение в кассационном порядке. Верховный Суд приостановил выполнение постановления об обеспечении иска.

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты оффшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1 + 1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, у Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн , Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.