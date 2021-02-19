Дело Суркисов на 350 млн долларов: Приватбанк требует отвода судьи Верховного суда

Приватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что 8 сентября 2020 года Верховный Суд остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов. Таким образом было остановлено выполнение сомнительного постановления Печерского райсуда, направленного на фактическое взыскание с государственного банка почти 10 млрд грн (350 млн долл).

Однако по инициативе судьи Погребного к материалам дела были добавлены выводы Научно-консультативного совета при Верховном Суде, которые сводятся к необходимости закрытия Верховным Судом производства и оставлении в силе решения Печерского суда без предоставления оценки по ее законности.

В банке считают, что судья Погребной не имел полномочий обращаться за предоставлением заключений по применению норм права, поскольку предписаниям процессуального законодательства право на обращение к ученым предоставлено исключительно после передачи дела кассационным судом на рассмотрение палаты, объединенной Палаты или Большой Палаты Верховного Суда.

Подчеркивается, что дело на рассмотрение таких палат не передавалось, а ранее заявленное Приватбанком ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда еще не решено.

Напомним:

В декабре 2020 года в Приватбанке заявили, что будут требовать передачи дела компаний-нерезидентов, принадлежащих братьям Суркисам, на рассмотрение большой палаты Верховного суда.

Печерский районный суд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанка об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).

Приватбанк заявил, что такое решение принято с нарушением норм процессуального законодательства и обжаловал это решение в кассационном порядке. Верховный Суд приостановил выполнение постановления об обеспечении иска.

8 сентября 2020 года Верховный Суд остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов. Таким образом было остановлено выполнение сомнительного постановления Печерского райсуда, направленного на фактическое взыскание с государственного банка почти 10 млрд грн (350 млн долл).

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты оффшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский - акционеры телеканала "1 + 1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, у Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн , Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.