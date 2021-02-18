Новости 18 февраля: производства по "Нафтогазу", "Роттердам+", "евробляхи"
О производствах по "Нафтогазу". Офис генерального прокурора ведет несколько производств по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", в частности следствие касается госаудита компании.
О "Роттердам+". Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что будущий председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен заниматься делом "Роттердам+".
О "евробляхах". Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.
О деле Приватбанка. В деле Приватбанка обязательно должны быть проведены экспертизы, которые установили бы убытки - по этому поводу у генпрокурора с НАБУ и САП "полное понимание".
О тарифе на передачу электроэнергии. Тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может вырасти на 7,5% до 316,08 грн / МВт-ч с 1 апреля - 2 марта состоится открытое обсуждение.
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Ренессанс нелегалов: почему власть Зеленского не справилась с подпольными АЗС
Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского, нелегальные заправки и мини-НПЗ не исчезли c топливного рынка страны. (укр)
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