Регулятор хочет повысить тариф на передачу электроэнергии на 7,5% с 1 апреля

Тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может вырасти на 7,5% до 316,08 грн / МВт-ч с 1 апреля - 2 марта состоится открытое обсуждение.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности по оптимизации тарифа, мы с готовностью сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн / МВт-ч", - заявил глава НКРЕКП Валерий Тарасюк.

Согласно обоснованием в постановлении основанием для повышения тарифа стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" ( "ГарПок").

В то же время Нацкомиссия отказалась включить в тариф, по предложению "Укрэнерго", 11,350 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку "ГарПоку" в рамках специальных обязанностей (ПСО) для расчетов с "зеленой" генерацией.

"Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф "Укрэнерго", но проценты я не вижу возможности не включить", - констатировал Тарасюк.

Исправлено:

В предыдущей версии отмечалось, что постановление утверждено окончательно. В то же время, проект постановления предусматривает публичное обсуждение до финального решения регулятора по тарифу. ЭП просит прощения у читателей.

Напомним:

С 1 декабря 2020 тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырос на 30% и составит 312,76 гривны за МВт-час.