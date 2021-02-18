Венедиктова объяснила, почему подозрения по делу Приватбанка не подписаны

В деле Приватбанка обязательно должны быть проведены экспертизы, которые установили бы убытки - по этому поводу у генпрокурора с НАБУ и САП "полное понимание".

Об этом генеральный прокурор заявила во время отчета в Верховной Раде.

Она напомнила, что вошла в группу прокуроров по делу Приватбанка 11 января 2021 года и не имеет специального субъекта в процессе. "Блокировать я не могу", - отметила генпрокурор.

Венедиктова объяснила, почему переданные НАБУ подозрения по делу до сих пор не были подписаны:

"15 февраля было у нас совместное совещание - есть полное понимание в данном случае. Экспертизы невозможно не проводить, так как экспертизы - это именно тот документ, который устанавливает ущерб. Здесь должен быть все же состав преступления, поэтому мы движемся исключительно по закону".

Напомним:

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро передало подозрения по делу Приватбанка на согласование лично Генеральному прокурору.

Ранее генеральная прокурорка Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств с Приватбанка до его национализации.

4 марта Артем Сытник заявил, что дела Приватбанка находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятия решений.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, по его докапитализации целом государство потратило более 155 млрд гривен.

Экономическая правда