Офис Венедиктовой ведет несколько производств по "Нафтогазу"

Офис генерального прокурора ведет несколько производств по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", в частности следствие касается госаудита компании.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала во время отчета в Верховной Раде.

"Относительно этой компании, о которой вы отметили ("Нафтогаза"- ЭП), в том числе и касательно акта (Акта госпроверки относительно аудита "Нафтогаза" - ЭП), о котором вы говорили, у нас есть несколько производств. Следствие у нас продолжается ", - заявила Венедиктова во время отчета о результатах работы ОГП.

"Эти дела не является для нас какими-то неизвестными, они так же заслушиваются раз в две недели. Поэтому как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора ", - добавила генпрокурор.

Напомним:

СБУ ведет производство по результатам аудита "Нафтогаза", который выявил нарушения, которые привели к потере государством 75 млрд грн, по результатам производства все материалы публично представят.

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