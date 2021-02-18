Офис Венедиктовой ведет несколько производств по "Нафтогазу"
Офис генерального прокурора ведет несколько производств по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", в частности следствие касается госаудита компании.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала во время отчета в Верховной Раде.
"Относительно этой компании, о которой вы отметили ("Нафтогаза"- ЭП), в том числе и касательно акта (Акта госпроверки относительно аудита "Нафтогаза" - ЭП), о котором вы говорили, у нас есть несколько производств. Следствие у нас продолжается ", - заявила Венедиктова во время отчета о результатах работы ОГП.
"Эти дела не является для нас какими-то неизвестными, они так же заслушиваются раз в две недели. Поэтому как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будут сведения на сайте Офиса генерального прокурора ", - добавила генпрокурор.
Напомним:
СБУ ведет производство по результатам аудита "Нафтогаза", который выявил нарушения, которые привели к потере государством 75 млрд грн, по результатам производства все материалы публично представят.
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Экономическая правда
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