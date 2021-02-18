Шмыгаль рассчитывает, что UkraineInvest будет способствовать улучшению инвестклимата

Премьер Денис Шмыгаль обсудил с исполнительным директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) Сергеем Цивкачем привлечение инвестиций в украинскую экономику.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Отныне UkraineInvest будет осуществлять сопровождение инвесторов со значительными инвестициями в Украине.

Рассчитываем, что практические навыки сотрудников UkraineInvest будут способствовать улучшению инвестиционного климата и значительно повысят инвестиционную активность в стране уже в этом году", - написал премьер.

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Напомним:

Правительство уполномочило Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) на осуществление сопровождения лиц, инвестирующих в Украину более 20 миллионов евро.

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.

17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.

Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Ранее в Офисе Президента надеялись на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.

Экономическая правда