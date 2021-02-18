Шмыгаль рассчитывает, что UkraineInvest будет способствовать улучшению инвестклимата
Премьер Денис Шмыгаль обсудил с исполнительным директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) Сергеем Цивкачем привлечение инвестиций в украинскую экономику.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Отныне UkraineInvest будет осуществлять сопровождение инвесторов со значительными инвестициями в Украине.
Рассчитываем, что практические навыки сотрудников UkraineInvest будут способствовать улучшению инвестиционного климата и значительно повысят инвестиционную активность в стране уже в этом году", - написал премьер.
Читайте также: Беспомощные "инвестняни": почему освобождать инвесторов от налогов – не лучший вариант
Напомним:
Правительство уполномочило Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) на осуществление сопровождения лиц, инвестирующих в Украину более 20 миллионов евро.
Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.
17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.
1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.
21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.
Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
Ранее в Офисе Президента надеялись на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua