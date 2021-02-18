Сопровождением крупных инвестпроектов будет заниматься UkraineInvest
Правительство уполномочило Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) на осуществление сопровождения лиц, инвестирующих в Украину более 20 миллионов евро.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 17 февраля. Так, UkraineInvest будет осуществлять сопровождение инвестора в подготовке и реализации проекта со значительными инвестициями.
"Параллельно с другими инструментами, такими как концессии, успешные кейсы по приватизации, индустриальные парки и другие - это действительно будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в стране", - прокомментировал решение премьер Денис Шмыгаль.
"Это была одна из обещаний Президента, что инвесторы получат благоприятную среду и надлежащие гарантии со стороны государства. Для того, чтобы этот закон (О господдержке проектов со значительными инвестициями - ЭП) заработал, Правительство определило специальное уполномоченное учреждение, которое будет заниматься инвестиционным сопровождением проектов и помогать инвесторам от старта проекта и в течение всего времени его реализации", - добавил Шмыгаль.
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Напомним:
Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.
17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.
1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.
21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.
Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
Ранее в Офисе Президента надеялись на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.
Экономическая правда
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