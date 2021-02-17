Новий рекорд: вартість біткоїна перевищила 51,5 тисяч доларів

Зранку 17 лютого вартість біткоїна вперше перевищила позначку в 51 тисячу доларів - станом на 12:29 (за Києвом) вартість становить 51 577 доларів.

Про це свідчать дані на порталі Coindesk.

Повідомляється, що із позначки в 49 179 доларів о 6:44 17 лютого (за Києвом) біткоїн підскочив до 51 291 доларів о 9:59.

Після цього він трохи опустився - до 50 858 доларів (о 10:14), згодом почавши новий підйом - до 51 577 доларів (о 12:29).

Нагадуємо:

Ціна криптовалюти Bitcoin продовжує зростати та сягнула позначки у 50 689 доларів 16 лютого.

На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.

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Економічна правда