Кредитование бизнеса и населения возросло в конце 2020 года - НБУ

Банки возобновили объемы кредитования бизнеса и населения в последнем квартале 2020 года, уровень долларизации экономики упал до 38%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, в регуляторе напомнили о высоких темпах ипотечного кредитования: среднемесячные объемы новых кредитов во втором полугодии более как удвоились по сравнению с I полугодием 2020 года. Отмечается, что по темпам ипотека опередила даже потребительское кредитование.

В IV квартал также продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, преимущественно в национальной валюте. Всего за год гривневые средства бизнес-клиентов выросли на 34,5%, валютные - на 2,2%.

Драйвером роста гривневых средств населения в условиях неопределенности и снижения ставок были вклады по востребования. Их доля за год увеличилась до 55,2%.

Благодаря значительному притоку средств клиентов в гривне уровень долларизации в IV квартале снизился на 3,1 в. п. до 38,0%.

В общем, добавляют в НБУ, банковский сектор в октябре-декабре сохранил положительную динамику привлечения средств бизнеса и населения, а восстановление кредитования было устойчивым в большинстве сегментов.

Напомним:

По итогам 2020 года украинские банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн - это на 36% больше по сравнению с 2019 годом.

В прошлом году чистая прибыль банков составила 41,3 млрд грн, что на 29% меньше показателей 2019 года.

За 2020 год доля неработающих кредитов в банках сократилась на 7,4% до 41% на 1 января 2021 года.

Экономическая правда