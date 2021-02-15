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У 2020 році обсяги іпотечного кредитування зросли на третину – НБУ

Понеділок, 15 лютого 2021, 12:15
 

За підсумками 2020 року українські банки видали іпотечних кредитів на суму 3,8 млрд грн - це на 36% більше порівняно з 2019 роком.

Про це повідомляє НБУ з посиланням на результати опитувань банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню у листопаді та грудні 2020 року

Зазначається, що у грудні 2020 року банки видали 743 іпотечних кредити на загальну суму 521 млн грн.

 

"Майже 88% нових угод (3,3 млрд грн) за 2020 рік уклали п’ять банків.

Також у минулому році зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 2019 році він становив близько 516 тис грн, то у 2020 році – 663 тис грн. Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2020 році становив 682 тис грн, вторинної – 660 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю і за обсягом кредитування.

"Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку у 2020 році становила близько 85% за обсягом від усіх нових видач.

Протягом 2020 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами знизилася. Згідно з даними банків, у грудні 2020 року середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 14% (у грудні 2019 року - 20,6%), на первинному - 16,9% (у грудні 2019 року - 21,5%). Водночас у 2020 році близько 38% іпотеки за сумою укладено з фіксованою відсотковою ставкою (у 2019 році - понад 70% нової іпотеки)", - додали в НБУ.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2020 році видано в місті Києві - 1,5 тис договорів на загальну суму 1,4 млрд грн (37% від загальної суми).

Після Києва найбільше іпотечних договорів у 2020 році укладено в Київській області - 646 договорів на загальну суму 605 млн грн (16% від загальної суми), у Харківській області - 617 договорів на загальну суму майже 296 млн грн (8% від загальної суми), у Львівській області - 345 договорів на загальну суму 240 млн грн та в Дніпропетровській області - 388 договорів на загальну суму 192,6 млн грн.

Нагадаємо:

Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

Економічна правда

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