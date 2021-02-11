Банки минулоріч заробили на 29% менше - НБУ

Минулоріч чистий прибуток банків становив 41,3 млрд грн, що на 29% менше показників 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що у 2019 році банківська система заробила 58,4 млрд грн, що на 17,1 млрд грн менше за прибутки 2020 року. У Нацбанку також додають, що коронакриза вплинула на банки м’якше, ніж очікувалося.

Так, кількість збиткових банків не зросла: з 73 платоспроможних банків 65 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток у 47,7 млрд грн, що перекрило збитки 8 банків на суму 6,4 млрд грн. Прибуток сектору дуже концентрований: ПриватБанк сформував 61% усього прибутку (25,3 млрд грн), а п’ять найприбутковіших банків – 89% прибутку.

Регулятор очікує, що найближчим часом залишатимуться ризики зниження прибутковості банків:

"Частково їх можна компенсувати, підвищуючи операційну ефективність. На прибуток також тиснутимуть відрахування до резервів. Отже, прибутковість банків дещо послабиться, але залишатиметься на достатньому рівні для збереження інтересу з боку інвесторів", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Найгіршим фінрезультат був у IV кварталі минулого року через підвищення відрахувань до резервів - прибуток становив 3,7 млрд грн, що на 73% менше результату III кварталу того ж року та на 63% менше проти 2019 року. Загалом, витрати на резерви за кредитами у 2020 році зросли на 91% до 20.8 млрд грн проти 10.9 млрд грн у 2019 році.

Зниження економічної активності вплинуло на показники комісійних доходів банків, які після падіння у першому півріччі відновилися до кінця року. Так, за І півріччя чистий комісійний дохід банків скоротився на 1.5% р/р, а у II півріччі - зріс на 5.8% р/р "здебільшого завдяки зростанню безготівкових операцій". Чистий процентний дохід зростав протягом усього часу і за рік збільшився на 7%.

Економічна правда