Новый рекорд: стоимость биткоина превысила 51 500 долларов

Утром 17 февраля стоимость биткоина впервые превысила отметку в 51 000 долларов - по состоянию на 12:29 (по Киеву) стоимость составляет 51 577 долларов.

Об этом свидетельствуют данные на портале Coindesk.

Сообщается, что с отметки в 49 179 долларов в 6:44 17 февраля (по Киеву) биткоин подскочил к 51 291 долларов в 9:59.

После этого он немного опустился - до 50 858 долларов (в 10:14), позже начав новый подъем - до 51 577 долларов (в 12:29).

Напоминаем:

Цена криптовалюты Bitcoin продолжает расти и достигла отметки в 50 689 долларов 16 февраля.

На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюта Bitcoin на 1,5 млрд долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.

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Экономическая правда