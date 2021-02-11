Bitcoin знову б’є рекорди - вже понад 48 тисяч

Криптовалюта Bitcoin продовжує бити цінові рекорди на тлі дедалі ширшого використання віртуальних активів - один з найбільших банків США дозволить транзакції у криптовалютах цьогоріч.

Про це йдеться у даних криптовалютної біржі Coindesk.

Станом на 17:59 за Києвом ціна Bitcoin встановилася на рівні 48 010 доларів (+7,32%), напередодні сягнувши рекордних 48 129 доларів.

Зростають також інші криптовалюти. Зокрема, друга найпоширеніша віртуальна валюта Ethereum вартував на біржі 1805 доларів, що теж є його максимальною ціною.

Зростання спровокувало дві події одночасно. 11 лютого найстаріший та один із найбільших банків США Bank of New York Mellon Corp повідомив, що до кінця року дозволить операції зі зберігання, трансферу та випуску Bitcoin та інших криптовалют.

У цей же день компанія Mastercard заявила, що запроваджуватиме транзакції з криптовалютами у своїй мережі, за винятком тих, що прив’язуються до інших активів як-от до долара. У компанії також повідомили, що працюють разом із центральними банками низки країн над створенням нових віртуальних валют.

Нагадаємо:

На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.

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Економічна правда