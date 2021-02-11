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Bitcoin снова бьет рекорды - уже более 48 тысяч

Четверг, 11 февраля 2021, 18:17
 

Криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов - один из крупнейших банков США позволит транзакции в криптовалюте в этом году.

Об этом говорится в данных криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 17:59 по Киеву цена Bitcoin установилась на уровне 48 010 долларов (7,32%), накануне достигнув рекордных 48 129 долларов.

 

Растут также и другие криптовалюты. В частности, вторая самая распространенная виртуальная валюта Ethereum стоила на бирже 1805 долларов, что тоже является его максимальной ценой.

Рост спровоцировало два события одновременно. 11 февраля старейший и один из крупнейших банков США Bank of New York Mellon Corp сообщил, что до конца года позволит операции по хранению, трансферу и выпуску Bitcoin и других криптовалют.

В этот же день компания Mastercard заявила, что будет вводить транзакции с криптовалютами в своей сети, за исключением тех, что привязываются к другим активам, например, к доллару. В компании также сообщили, что работают вместе с центральными банками ряда стран над созданием новых виртуальных валют.

Напомним:

На фоне новостей о покупке компанией изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюта Bitcoin на 1,5 млрд долларов ее стоимость продолжает устанавливать новые рекорды.

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Экономическая правда

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