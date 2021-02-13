Глава НБУ: рекомендации МВФ по законопроекту о корпоративном управлении в банках будут учтены

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что рекомендации МВФ будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках.

Об этом он сообщил комментируя итоги работы миссии Фонда.

Он отметил, что эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом, добавив, что Нацбанк провел очень продуктивные дискуссии с миссией МВФ о завершении первого пересмотра программы stand-by.

"Все вопросы нашей повестки дня нам удалось обсудить с представителями миссии еще в первые недели ее работы. Относительно этих позиций мы нашли полное взаимопонимание, и сегодня я могу констатировать, что Национальный банк находится в процессе переговоров с нашими международными партнерами", - подчеркнул глава НБУ .

Напоминаем:

Принятие указанного законопроекта ранее было названо одним из условий предоставления второго транша.

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.