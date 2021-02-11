Витренко: Украине срочно нужен министр энергетики, независимо от фамилии

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что полноценная координация энергетического сектора и оперативные ответы на вызовы, которые возникают перед отраслью, возможны только при условии назначения профильного вице-премьера.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, передает "Укринформ".

"Украина срочно нужен министр энергетики, независимо от фамилии", - подчеркнул Витренко.

Он надеется, что в самое ближайшее время полноправный министр будет назначен.

Однако, по мнению Витренко, большинство вопросов, связанных с отраслью, выходят за пределы полномочий Министерства энергетики.

"Именно поэтому нужен не только министр, но и вице-премьер, который сможет комплексно координировать такие вопросы", - отметил он.

Напомним:

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьера - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции 15 февраля.

Юрия Витренко, кандидатуру которого уже дважды выносили на голосование парламента, попытаются в третий раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.

На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера - министром энергетики.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера-министра энергетики.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко во время голосования в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.