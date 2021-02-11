Нардеп рассказал, когда "слуги" могут в третий раз предложить Витренко на главу Минэнерго

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьера - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции 15 февраля.

Об этом он сказал на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"В понедельник вы это поймете, мы это поймем по заседанию фракции", - ответил Корниенко на вопрос, когда Рада в третий раз рассмотрит кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьера - министра энергетики.

"Если фракция снова будет готова внести представление премьер-министра, как это мы по Конституции должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр его вернет в Верховную Раду, тогда парламент будет планировать голосование.

На данный момент этот вопрос еще обсуждается. В понедельник на фракции подойдем к окончательному решению, будет ли это на этой неделе, или на следующей, или на любой другой", - добавил он.

Нардеп выразил надежду, что глава Министерства энергетики в ближайшее время появится "безотносительно к фамилии".

Напомним:

Юрия Витренко, кандидатуру которого уже дважды выносили на голосование парламента, попытаются в третий раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.

На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера - министром энергетики.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера-министра энергетики.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко во время голосования в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.