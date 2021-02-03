Витренко попытаются в третий раз назначить министром энергетики - нардеп

Юрия Витренко, кандидатуру которого уже дважды выносили на голосование парламента, попытаются в третий раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко в эфире программы "Хард с Влащенко".

"В начале пленарной недели обязательно фракция ... причина собирать фракцию, это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет ...", - сказал Корниенко .

Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать назначение не получается, и значит нужна будет поддержка других народных депутатов.

В то же время, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой" рассказал, что в четверг, 4 февраля, вопрос назначения рассматриваться не будет.

"Завтра (4 февраля - ЭП) такой возможности не существует ... а дальше посмотрим", - сказал он.

Спикер напомнил процедуру назначения на эту должность - решение фракции, фракция вносит представление премьер-министру, который готовит пакет документов и передает их в Верховную Раду, потом представление главы Кабмина рассматривает профильный комитет и "только после этого этот вопрос может попасть в зал Верховной Рады ".

Разумков также отметил, что во время двух предыдущих голосований он не поддерживал кандидатуру Витренко.

Напомним:

На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера - министром энергетики.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера-министра энергетики.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко во время голосования в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.