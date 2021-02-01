Правительство утвердило порядок компенсаций за отопление электроприборами

Кабмин утвердил порядок компенсаций для людей, которые используют электроотопление.

Соответствующее постановление от 1 февраля опубликована на Правительственном портале.

Согласно постановлению, главным распорядителем бюджетных средств является Минсоцполитики.

"Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопления. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо.

Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы, либо не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа", - написал премьер Денис Шмыгаль.

"В общем, это больше чем 600 тысяч украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн", - добавил он.

Также этим постановлением правительство внесло электроэнергию в список социально значимых товаров для госрегулирования.

Ранее Кабмин для установления предельной цены на газ, внес его в список социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Напоминаем:

Правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинском, у кого установлен электроотопления.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Экономическая правда