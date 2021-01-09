Шмыгаль: Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

По его словам, благодаря государственной поддержке в 2020 году было трудоустроено более 600 тыс украинцев.

Напоминаем:

По состоянию на 4 января 2021 в рамках выплаты единовременного пособия в 8 тыс грн для предпринимателей и наемных работников государство уже выплатило 3,6 млрд грн.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 по 31 декабря могли подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривень.

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4431, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Верховная Рада приняла законопроект президента Зеленского №4429 о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявшие часть доходов, и бизнеса, который вынужден сокращать расходы на работников.

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