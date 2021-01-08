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Рыночная стоиость Tesla впервые достигла 800 миллиардов долларов

Пятница, 8 января 2021, 17:22
 

Акции Tesla Inc во время сессии 8 января выросла на 4,9%, что привело к общей капитализации производителя электромобилей в 800 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой сессии рыночная стоимость Tesla пересекла отметку в 774 миллиарда долларов, что сделало ее пятой самой дорогой компанией на Wall Street после "дочки" Google Alphabet Inc и Facebook Inc.

Напомним:

Стоимость акции Tesla превысила отметку в 600 долларов, автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 млрд долларов.

Основатель компании Tesla Маск обогнал основателя Amazon Джефф Безос в рейтинге богачей и стал самым богатым человеком мира.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине акции шести компаний - Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa и AMD.

Экономическая правда

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Tesla Маск компании авто рынки

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