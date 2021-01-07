Маск обігнав Безоса і став найбагатшою людиною світу – Bloomberg

Засновник компанії Tesla Ілон Маск обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після зростання ціни акцій Tesla на 4,8% у четвер Маск обійшов Безоса у рейтингу багатіїв.

"Станом на 10:15 ранку в Нью-Йорку (17:15 за Києвом) статки Маска оцінюються в 188,5 млрд доларів - це на 1,5 мільярда доларів більше, ніж Безоса, який займав перше місце з жовтня 2017 року", - пише агентство.

За останній рік статки Маска зросли на понад 150 млрд доларів. Bloomberg пише, що "це, можливо, найшвидший ріст багатства в історії".

Це пов'язують із "безпрецедентним" ростом акцій Tesla (ріст на 743% у минулому році завдяки стабільному прибутку, включенню до індексу S&P 500 та ентузіазму як і з Уолл-стріт, так і з боку роздрібних інвесторів).

"Незважаючи на свої астрономічні здобутки, Маск заявляв, що мало цікавиться матеріальними речами і має мало активів поза межами своїх часток в Tesla і SpaceX. Минулого місяця він говорив, що головною метою його багатства є пришвидшення еволюції людства до космічної цивілізації", - пише Bloomberg.

"Я хочу мати можливість зробити якомога більший внесок у місто на Марсі. Це просто великий капітал", - додав Маск.

Про те, що Маск після росту акцій Tesla очолив рейтинг багатіїв, написало і Washington Post, котре належить Безосу.

"Як дивно", - написав Маск у Twitter у відповідь на твіти щодо цієї новини. "Ну, повернімося до роботи...", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше засновник Tesla Ілон Маск обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу багатіїв та став другою найбагатшою людиною у світі.

Економічна правда