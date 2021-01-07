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Очередной рекорд: биткоин преодолел отметку в 38,5 тысяч долларов

Четверг, 7 января 2021, 17:20
 

Стоимость криптовалюты Bitcoin в очередной раз обновила исторический максимум, превысив 38 500 долларов.

Об этом свидетельствуют данные на портале CoinDesk.

Достигнув предыдущего пика в 37 710 долларов в 5:44 7 января (по Киеву), цена биткоина опустилась до 36 841 долларов в 8:29 7 января (по Киеву), после чего начала постепенный рост до нового исторического максимума в 38 550,6 долларов (16:14 по Киеву).

 

По состоянию на 16:59 (по Киеву) стоимость биткоина составила 38 505,92 долларов.

Напомним:

Перед этим цена биткоина поднялась выше 37 710 долларов и снова обновила исторический максимум.

Цена биткоина поднялась выше 35,7 тысячи долларов и обновила исторический максимум. 

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

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Экономическая правда

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