Очередной рекорд: биткоин преодолел отметку в 38,5 тысяч долларов
Стоимость криптовалюты Bitcoin в очередной раз обновила исторический максимум, превысив 38 500 долларов.
Об этом свидетельствуют данные на портале CoinDesk.
Достигнув предыдущего пика в 37 710 долларов в 5:44 7 января (по Киеву), цена биткоина опустилась до 36 841 долларов в 8:29 7 января (по Киеву), после чего начала постепенный рост до нового исторического максимума в 38 550,6 долларов (16:14 по Киеву).
По состоянию на 16:59 (по Киеву) стоимость биткоина составила 38 505,92 долларов.
Напомним:
Перед этим цена биткоина поднялась выше 37 710 долларов и снова обновила исторический максимум.
Цена биткоина поднялась выше 35,7 тысячи долларов и обновила исторический максимум.
Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.
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Экономическая правда
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