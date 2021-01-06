Обновила рекорд: цена на биткоин превысила 35 тысяч долларов

Цена биткоина поднялась выше 35,7 тысячи долларов и обновила исторический максимум.

Об этом сообщается на портале CoinDesk.

На утро 6 января стоимость криптовалюты выросла на пять процентов и в пике составила около 35,7 тысячи долларов. На 12:30 по киевскому времени цена на биткоин составляла 34,3 тыс долларов.

В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.

При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

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