Обновила рекорд: цена на биткоин превысила 35 тысяч долларов
Цена биткоина поднялась выше 35,7 тысячи долларов и обновила исторический максимум.
Об этом сообщается на портале CoinDesk.
На утро 6 января стоимость криптовалюты выросла на пять процентов и в пике составила около 35,7 тысячи долларов. На 12:30 по киевскому времени цена на биткоин составляла 34,3 тыс долларов.
В декабре стало известно, что всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021 году их число достигнет 21 миллиона. Однако спрос продолжит превышать предложение, и в следующем году криптовалюта продолжит дорожать.
При этом из-за забытых паролей или повреждения оборудования для майнинга навсегда утеряны от трех до пяти миллионов биткоинов.
Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.
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