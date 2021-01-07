Новый рекорд: цена на биткоин превысила 37 тысяч долларов
Цена биткоина поднялась выше 37 710 долларов и снова обновила исторический максимум.
Об этом свидетельствуют данные на портале CoinDesk.
За последние сутки биткоин подорожал на 8,09%, рыночная капитализация составляет 689,51 млрд долларов.
Нового пика в 37 710 долларов криптовалюта достигла в 5:44 7 января (по Киеву), по состоянию на 10:59 7 января (по Киеву) стоимость биткоина составляла 37 295 долларов.
Напомним:
Цена биткоина поднялась выше 35,7 тысячи долларов и обновила исторический максимум.
Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.
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Экономическая правда
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