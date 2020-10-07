ВВП України: Світовий банк прогнозує падіння на 5,5% у цьому році і відновлення на 1,5% у 2021

У Світовому банку очікують падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5% та відновлення на 1,5% у 2021-му і 3,1% у 2022 роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ.

Про це йдеться в Огляді економіки Європи і Центральної Азії "COVID-19 і людський капітал".

"Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною та підготовленою, завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону.

Водночас, за нашими оцінками, відновлення економічного росту буде помірним - 1,5% в 2021-му та 3,1% в 2022-му роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ. Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, направлених на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності", - підкреслили у Світовому банку.

Порівняно з з червневим оглядом, прогноз спаду ВВП України погіршили на 2 в.п., на 2021 рік - на 1,5 в.п.

У Світовому банку додали, що згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України в наступному році може бути ще меншим - всього 1%.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда