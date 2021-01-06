Гривня немного укрепилась к доллару
Среда, 6 января 2021, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 января на уровне 28,40 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,85 грн (на 5 января - 34,94 гривни).
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Напоминаем:
5 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.
5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 - 28,28 гривни.
Экономическая правда
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